Manisa'da geçtiğimiz yıl eski kız arkadaşı Gülnur Kocabaş'ı (22), pompalı tüfekle öldüren Yusuf Akbulut (27) son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı, savcının mütalaasına karşı beyanlarını yineledi. Yusuf Akbulut'un avukatı ikili arasında 3 yıl süren gönül ilişkisi olduğunu, tasarlayarak öldürmenin gerçekleşmediğini öne sürerek haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi

'PİŞMANIM, KEŞKE OLMASAYDI'

Yusuf Akbulut mahkemede, "Bu olaydan dolayı çok pişmanım, tasarlayarak yaptığım bir şey değildi. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Sanık Yusuf Akbulut'un son sözlerinin ardından hakim kararını açıkladı. Gülnur Kocabaş'ı öldüren Yusuf Akbulut'a iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

'DAVA İSTEDİGİMİZ GİBİ SONUÇLANDI'

DAVANIN sona ermesinin ardından konuşan acılı baba Eyüp Kocabaş, verilen cezadan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Baba Kocabaş, "Dava bizim istediğimiz gibi sonuçlandı. Eğer bir üst mahkeme bozmazsa adalet yerini buldu diyebilirim. Adaletin yerini bulduğuna inanıyorum. Benim kızım çürüdü, o da içeride çürüsün. Başka da bir isteğim yok. En azından artık kızımın mezarını daha rahat ziyaret edebilirim" diye konuştu.

NERMİN UÇTU