Kenevir ekenler fotokapanla tespit edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT Timi ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı alan ekipleri tarafından yürütülen ortak istihbari çalışmalarda; Soma ilçesi Avdan Mahallesi Kösedağ Mıstıklar Çeşmesi mevkiinde kenevir bitkisi ekildiğini tespit ederek, yasa dışı kenevir bitkisi eken şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli makamlardan teknik araçlarla izleme kararı alınarak fotokapanla takibe başlanıldı.

Fotokapan cihazına düşen 2 erkek şahsa yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; bahse konu şüphelilerin Soma ilçesi Avdan Mahallesi'nde ikamet eden M.T. (25) ve Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden Y.B. (34) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT Timi ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon neticesinde araziye ekili vaziyette boyları 50 santimetre ile 150 santimetre aralığında değişen bakımları yapılmış ve uyuşturucu madde imalinde kullanılan 2 bin 327 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi.