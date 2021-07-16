Soyer’in şovu tutmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Manisa ziyareti tam siyasi bir şova dönüştü. Soyer'in ziyarette yaptığı konuşmada, "Gediz Nehri aynı bir bedendeki can gibi hayatını sürdürmeye çalışıyor. Gediz'i korumak, geleceğimizi kurtarmak demek. Bugün Gediz'de yaşanan kirlilik temiz akıtmadığımız derelerin, kanalizasyonu denize verdiğimiz yerleşim alanlarının sonucudur" ifadelerini kullanarak sanki yıllardır bu kirliliğin Manisa'dan kaynaklandığını ima etmesi tepkiyle karşılandı.

MANİSA ÖDÜLLÜ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Manisa ziyaretine dersine hiç çalışmadan geldiğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASKİ'nin Genel Müdürü Burak Aslay, "Tunç Başkan Kemalpaşa'da Nif Çayı zehir saçarken, neden siyasi bir şovun içine giriyor. Manisa'da bugüne kadar atıksu arıtma tesislerine 321 milyon TL yatırım yapıldı. Demek ki Tunç Başkanın Manisa'da yapılan yatırımlardan haberi yok" dedi.

13 ARITMA TESİSİ

Manisa'nın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından 6 yıl gibi kısa bir sürede 6 adet atıksu arıtma tesisi inşa edildiğini hatırlatan Aslay, "İlçe ve belde belediyelerinden devralınan 13 atıksu arıtma tesisi yüksek işletme maliyetleri nedeniyle çalıştırılamıyordu. Atıl durumdaki tesisler yeniden çalışır duruma getirildi. Şu an 19 atıksu arıtma tesisi ile Gediz ve Bakırçay'ın temizlenmesi için çalışılıyor" diye konuştu. Aynı zamanda Sarıgöl merkeze atıksu arıtma tesisi kazandırmak için inşa çalışmalarının başladığı Manisa'da Selendi, Köprübaşı, Demirci ve Kırkağaç İlyaslar Mahallesine de yeni tesisler yapılacak.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Manisa CHP İl Başkanı Semih Balaban'ın, Gediz ve Bakırçay Nehri ile ilgili Manisa'da yaptığı siyasi şov kokan basın açıklaması tepki çekti.



MANİSA BÜYÜKŞEHİR ATIK SU ARITMADA ÖDÜLLÜ

2016 yılında Su ve Çevre Ödüllerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde çevre ve halk sağlığını göz önünde bulundurarak, ortaya koyduğu altyapı yatırımları, merkezi Ankara'da bulunan Hayat İçin Su Derneği tarafından ödüllendirildi. Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü de 'En çok atık su arıtma tesisi yapan kurum' dalında ödüle layık görüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2019'da da 5'incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı'nda çevreye en çok yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi ödülünün sahibi oldu.

CÜNEYT HASÇELİK