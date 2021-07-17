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Haberler Manisa 8 yaşındaki Ali’nin helikoptere binme hayali gerçek oldu

8 yaşındaki Ali’nin helikoptere binme hayali gerçek oldu

Manisa’da, kalbindeki kitle nedeniyle ağustos ayında ameliyat olacak Ali Güler’in (8), helikoptere binme hayali gerçek oldu. Vali Yaşar Karadeniz’in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan denetimde Ali Güler de helikoptere bindi.

8 yaşındaki Ali’nin helikoptere binme hayali gerçek oldu
DHA

17.07.2021, 09:37

Manisa'da, 1,5 yıl önce kalbinde kitle bulunduğu tespit edilen Ali Güler'in ailesi, oğullarının en büyük hayali olan helikopterle uçma isteğini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) talepte bulundu.

Manisa Valiliği'ne yönlendiren talep sonrası Vali Yaşar Karadeniz, doktorlarından sağlık yönünden sakınca olmadığına dair rapor istedi.

Raporun olumlu çıkması üzerine Vali Karadeniz, Ali'nin bu isteğinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edilen Ali Güler ve annesi Hatice Güler, yapılan havadan denetimde askeri personelle birlikte helikoptere bindirildi.



Uçuş sonrası Ali Güler, hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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