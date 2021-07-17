8 yaşındaki Ali’nin helikoptere binme hayali gerçek oldu

Manisa'da, 1,5 yıl önce kalbinde kitle bulunduğu tespit edilen Ali Güler'in ailesi, oğullarının en büyük hayali olan helikopterle uçma isteğini gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) talepte bulundu.

Manisa Valiliği'ne yönlendiren talep sonrası Vali Yaşar Karadeniz, doktorlarından sağlık yönünden sakınca olmadığına dair rapor istedi.

Raporun olumlu çıkması üzerine Vali Karadeniz, Ali'nin bu isteğinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edilen Ali Güler ve annesi Hatice Güler, yapılan havadan denetimde askeri personelle birlikte helikoptere bindirildi.





Uçuş sonrası Ali Güler, hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.