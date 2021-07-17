Bayram trafiğinde zincirleme kaza

MANİSA'NIN Kula ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde artan trafik yoğunluğu, kazayı da beraberinde getirdi. İzmir-Ankara D300 karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, önceki sabah 10.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi.

Uşak'tan İzmir yönüne seyir halinde olan Murat Karakoç (42) idaresindeki 45 AEU 636 plakalı süt kamyonu, aynı yönde kavşaktan dönmek isteyen Durmuş Demircan (47) idaresindeki kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen Mustafa Kiraz (29) idaresindeki TIR'a çarparak refüje çıktı. Karakoç ve Demircan araçlar içerisinde sıkışarak yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Özkan Demircan (15) hafif yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

■ BATUHAN ULU