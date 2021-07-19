Lise aşkı nikah masasına taşındı

Karşıyaka'daki aktif STK'den biri olan Karşıyakalı İş Kadınları Derneği (KARİŞ- KAD) başkanı ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Nil Güneri'nin oğlu Hakan Güneri lise ikinci sınıfta âşık olduğu Seren Esnaf ile Karşıyaka Vilayetler Evi'nde (VE Hotels) düzenlenen görkemli bir nikah töreni ve düğün ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini AK Parti İl Başkan vekili Ali Aslan ile Eren Esnaf yaptı. Düğüne Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve eşi Güler Çalışır'ın yanısıra AK Parti İzmir İl Yöneticileri, ilçe yöneticileri, STK yönetici ve temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Davetliler Balkan Müziği ve Karşıyaka Marşı ile coştular. Pandemiden dolayı yaklaşık bir yıldır erteledikleri düğünde davetlilerle doyasıya eğlenen Hakan ve Seren çifti, 9 yıllık aşkı nikah masasına taşımaktan mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi. "Lise ikinci sınıfta birbirimize âşık olduk, üniversiteyi aynı sınıfta okuduk. İkimizde muhasebeci olduk."





Makbule-Ali Aslan







Gürkan Güneri, Nil Güneri, Seren Güneri, Hakan Güneri, Hülya Esnaf, Ertem Esnaf







Gürkan Güneri, Nil Güneri, Ömer Çelik, Makbule Aslan, Ali Aslan, Ali Rıza Çalışır, Güler Çalışır

Tolga TEKİN