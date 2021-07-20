  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Koruma altındaki geyik böceği Manisa’da görüldü

Koruma altındaki geyik böceği Manisa’da görüldü

Manisa’nın Gördes ilçesinde Türkiye’de sadece Amanos Dağları’nda yaşadığı bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği görüldü. Böceği Manisa’nın Gördes ilçesine nasıl geldiği bilinmezken, böceği fark eden Gördes Devlet Hastanesi Acil Hekimi Dr. Türkan Kurulday tekrar doğaya bıraktı.

Koruma altındaki geyik böceği Manisa’da görüldü

20.07.2021, 17:00

Dünyada nadir görülen ve Türkiye'de Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen geyik böceği Manisa'nın Gördes ilçesinde görüldü. Nöbet çıkışı yaklaşık 6 santimetre uzunluğundaki böceği fark eden Gördes Devlet Hastanesi Acil Hekimi Dr. Türkan Kurulday, ilk olarak nöbet arkadaşı Dr. Ahmet Aygün Som'a durumu anlattı. İnternetten böcek hakkında araştırma yapan Dr. Kurulday, böceğin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan geyik böceği olduğunu anladı. Hemen böceği koruma altına alan Dr. Kurulday ve Dr. Ahmet Aygün Som böceği tekrar doğaya saldı.



Daha önce böyle bir böcek görmediğini söyleyen Gördes Devlet Hastanesi Acil Hekimi Dr. Türkan Kurulday, "Bu sabah nöbetten ayrılırken hastanenin kapısında bir böcek buldum. Daha sonra arkadaşım Dr. Ahmet Aygün Som'u çağırdım. Böceğin geyik böceği olduğunu ve nadir bulunan bir tür olduğunu söyledi. Hemen koruma altına aldık. Nadir bir böcek olduğu için doğaya salınması gerekiyor. Burada farklı farklı böcekler görülebiliyor. Ancak bu böceği ilk defa gördüm" dedi.



Amanos Dağlarında yaşayan geyik böceğinin Manisa'ya nasıl geldiği ya da kimler tarafından getirildiği bilinmiyor. Japonya'da bir çizgi film kahramanı olan geyik böceği, Japonlar tarafından da oldukça ilgi görüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koruma altındaki geyik böceği Manisa’da görüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.