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Haberler Manisa Son dakika: Manisa'da ormanlık alanda yangın

Son dakika: Manisa'da ormanlık alanda yangın

Son dakika haberi...Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Manisa'da ormanlık alanda yangın
AA

23.07.2021, 13:28 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021, 13:50

Mezitler Mahallesi Burandere mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 4 helikopter ve 14 arazözle yangına müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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