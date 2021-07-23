Haberler Manisa Yuvadan düşen yavru baykuş korumaya alındı

Yuvadan düşen yavru baykuş korumaya alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, ağaçtaki yuvadan düşen yaralı baykuş yavrusu, güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde korumaya alınan yavru kuş, tedavisi tamamlandığında yine yuvasına bırakılacak.