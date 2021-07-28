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Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Spil Dağı eteklerinde dün akşamdan beri mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından zorlu bir operasyonun ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.