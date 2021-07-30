Haberler Manisa Otoyolda seyir halindeki otomobil yandı

Otoyolda seyir halindeki otomobil yandı

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa bölümünde seyir halindeki otomobil, motor kısmının bir anda alev almasıyla yandı. Sürücü canını kurtarmak için kendini dışarı attı.