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Haberler Manisa MCBÜ’lü mühendisler kep atarak mezun oldu

MCBÜ’lü mühendisler kep atarak mezun oldu

MCBÜ’lü mühendisler kep atarak mezun oldu

2.8.2021

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Mühendislik Fakültesi 25'nci dönem mezunları kep atarak mesleğe adım attı. MCBÜ'nün Muradiye Kampüsü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen törende mezun olan genç mühendisler, diplomalarını alıp kep fırlattı. Konuşma yapan MCBÜ Rektörü Prof Dr. Ahmet Ataç, "Sevgili mezunlarımız. Hepinize hayırlı bir gelecek diliyor, sevgilerimi sunuyor ve hayatta daima üstün başarılara erişmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

MELİH DEMİRTAŞ

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