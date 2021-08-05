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Haberler Manisa Alaşehir'de icradan satılık tarım arazisi

Alaşehir'de icradan satılık tarım arazisi

Manisa Alaşehir/Şahyar'da 11003 m2 tarım arazisi icradan satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda arazinin satış fiyatı da belirtildi. Detaylı bilgi www.ilan.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Alaşehir'de icradan satılık tarım arazisi

05.08.2021, 08:40

Alaşehir/Şahyar'da 11003 m2 tarım arazisi icradan satılıktır! Satışa konu taşınmaz Manisa ili Alaşehir ilçesi Şahyar mahallesi 135 ada 61 parselde kayıtlıdır. Parselin alanı 11.003,56 M2.dir. Parsel Bağ vasfında kayıtlıdır. Parselin toprak yapısı killi-tınlıdır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

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