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Haberler Manisa Şarampole devrilen otomobilde 1 ölü

Şarampole devrilen otomobilde 1 ölü

Şarampole devrilen otomobilde 1 ölü

5.8.2021

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Kaza, Gölmarmara-Salihli Karayolu Tekelioğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gölmarmara'dan Salihli istikametine giden Hafi Özyurtdaş (67) idaresindeki 34 UG 030 plakalı otomobil, Tekelioğlu Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü Hafi Özyurtdaş, olay yerinde hayatını kaybederken eşi Şengül Özyurtdaş (52) ise hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

■ EMRE SAÇLI

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