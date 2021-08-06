Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.
6 yolcu yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 37 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 37 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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