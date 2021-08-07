Tatil yolu kana bulandı

İSTANBUL'DAN yola çıkan, içinde 50 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Manisa'nın Soma ilçesinde ağır tonajlı kamyona çarptı. Feci kazada 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Didim'e yolcu taşıyan otobüs, saat 05.00 sıralarında herkes uyurken İstanbul-İzmir Karayolu Soma ilçesi yakınlarında yol kenarında park halinde olan ağır tonajlı kamyona arkadan çarptı. Korkunç kazada kamyon şoförünün kusurlu bir şekilde otobanda durduğu belirlenirken, otobüs şoförünün uyumuş olma ihtimali de araştırılıyor.

CAN PAZARI YAŞANDI

YOLUN sağ kısmında park halinde olan kamyona sağ tarafından çarpan otobüste can pazarı yaşandı. Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmak için zamanla yarışan ekipler 42 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Korkunç kazada 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan da 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralananlar Soma Devlet Hastanesi başta olmak üzere Akhisar, Turgutlu, Manisa merkez ve Balıkesir'deki hastanelere sevk edildi. Kazada Gülsüm Tozlu (30), Simay Çataltepe (8), İlknur Kadıpınar (57), Arap Kepenek (46), Nurten Gökbak (49) ve Mihraç Çurguş hayatını kaybetti.

ANNESİNE SÖYLEYEMEDİLER

KAZADAN geriye ise acı hikayeler kaldı. Kocaeli'den tatil için Aydın'a giden aileden 8 yaşındaki Simay Çataltepe olay yerinde hayatını kaybederken, anne Derya Çataltepe ise ağır yaralandı. Kazada kızının öldüğünden habersiz olan Çataltepe, ailesinin isteği üzerine ambulansla Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sevk edildi. Kaza haberini duyup Manisa'ya koşan baba ise, hastane önünde büyük acı yaşadı.

"KAZAYA UYANDIK"

İSTANBUL'DAN Söke'ye giden ve bacağından yaralanan Yiğit Tömen ise, "Otobüste en son saate baktığımda 04.40 idi. Sonra uyumuşuz. Kazaya uyandık. Herkesin durumu çok kötüydü. Allah ölenlerin ailesine sabır versin. Otobüsü kimin kullandığını bilmiyorum. Yolda değişiklik oldu. İstanbul'da başka otobüsle değişiklik yaptık" dedi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Vali Karadeniz, 1'i yabancı uyruklu 42 yaralıdan tedavileri tamamlananların taburcu edildiği belirtti.

"LEVHA KOYMAYA FIRSATIM OLMADI"

6 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk ifadelerde yolcu otobüsün çarptığı kamyon şoförü Hasan Kılıç, arızalanan kamyonu yolun sağ kısmına çektiğini anlattı. Kılıç, kamyondan iner inmez kazanın yaşandığını, bilgilendirme levhalarını koymaya fırsat bulamadığını söyledi. Kazada otobüsü kullanan şoför Fikret H.'nin ise bilincinin kapalı olduğu, kazanın şoku nedeniyle konuşamadığı ve olayı anlatamadığı öğrenildi. Ayrıca kaza yerinde yapılan ilk incelemede, otobüse ait fren izine rastlanmadı.

ŞOFÖRÜN UYUYOR OLMASI İHTİMALİ DE ARAŞTIRILIYOR

OLAY yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği an ile ilgili kesin bir bilginin olmadığını, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü dile getirdiler. Eldeki verilere göre fren izine rastlanmadığı ve otobüs şoförünün sağ şeritte bulunan kamyonun dorsesine çarpmadan önce kazayı önlemek adına herhangi bir müdahale izine rastlanmadığı öğrenildi. Bu da otobüs şoförünün kaza esnasında uyumuş olabileceği iddiasını güçlendiriyor.

NERMİN UÇTU/ SERKAN ÖZCAN