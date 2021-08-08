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Haberler Manisa Dere yatağında kenevir tarlası!

Dere yatağında kenevir tarlası!

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde dere yatağında jandarma tarafından yapılan kontrollerde sazlık alan içinde ekili bin 624 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Dere yatağında kenevir tarlası!
İHA

08.08.2021, 17:50

Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbarı çalışmalar sonucunda Borlu Mahallesi Höyük mevkiinde bulunan Devlet Su İşlerine ait dere yatağında yapılan kontrollerde A.T. (58) isimli şahsın küçükbaş hayvanlarını otlatmak için kullandığı sazlık arazide, boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen bin 624 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Bölgede yapılan kontrollerde kenevir bitkisini sulamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 4 adet su bidonu da ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile A.T. isimli şahıs, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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