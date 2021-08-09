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Haberler Manisa Manisa’da aşılama yüzde 71’in üzerinde

Manisa’da aşılama yüzde 71’in üzerinde

Manisa’da aşılama yüzde 71’in üzerinde

9.8.2021

MANİSA'DA koronavirüse karşı aşı çalışmaları hızlandı. Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçedeki Kızılay Kan Merkezi'nin yanında aşı uygulama noktası oluşturdu. Kurulan iki çadırda Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün ve ekipler vatandaşların Biontech ve Sinovac aşısı olmalarını sağlıyor. İlde 7 Temmuz itibariyle 1 milyon 450 bin aşı yapılırken, 1. dozu olanlar 803 bini, 2. dozu olanlar 544 bini geçti.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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