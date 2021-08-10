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Haberler Manisa Manisa’da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Manisa’da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa’da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi
İHA

10.08.2021, 18:31

dinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi Bekçi Ali Ayer Caddesi'nde Y.T.'ye ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, M.T. ve K.T.'ye ait evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Olayda 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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