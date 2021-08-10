dinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi Bekçi Ali Ayer Caddesi'nde Y.T.'ye ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, M.T. ve K.T.'ye ait evlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Olayda 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Manisa’da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.