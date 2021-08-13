Havuz başında fenalaşan 10 yaşındaki Nira hayatını kaybetti

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollanda'da yaşayan Elmas ve Zati Akyürek çifti kızları Nira ile birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan babaları Hayati Öztürk'ün yanına geldi.





Burada site içindeki havuza giren 10 yaşındaki Nira, havuzdan çıkması sonrası birden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler burada küçük Nira'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra önce Turgutlu Devlet Hastanesine ardından da Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaklaşık 4 saatlik çabalara rağmen küçük Nira kurtarılamadı.





Nira Akyürek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Turgutlu'ya getirildi. Küçük Nira için düzenlenen cenaze töreninde anne Elmas Akyürek ve baba Zati Akyürek'in cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Sık sık tabuta sarılarak ağıtlar yakan acılı anne ve babanın durumu yürekleri dağladı.





Nira Akyürek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.