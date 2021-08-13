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Haberler Manisa Manisa'da mahkemeden satılık daire

Manisa'da mahkemeden satılık daire

Manisa Akhisar'da 101 m2 natamam daire mahkemeden satılığa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Manisa'da mahkemeden satılık daire

13.08.2021, 09:31

Manisa Akhisar'da 101 m2 natamam daire mahkemeden satılığa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

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