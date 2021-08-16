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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde yaralanarak şehit olan Piyade Er Muhammed Öztürk'ün ailesine başsağlığı diledi. Öte yandan şehit Muhammed Öztürk'ün cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

16.08.2021, 18:04

Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Muhammed Öztürk'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN ITAZİYE MESAJI

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Öztürk'ün fotoğrafına da yer verildi.

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