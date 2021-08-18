Manisa'da 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti 10 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde tespit edilen 10 şahsa ait 10 ikamet adresine sabah 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 2 farklı markada toplam 654 adet sentetik ecza hapı, 14,47 gram esrar maddesi, 1,90 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.



Konuyla ilgili 8 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanırken, 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.