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Haberler Manisa Evinin bahçesinde çiçek yerine kenevir yetiştirmiş

Evinin bahçesinde çiçek yerine kenevir yetiştirmiş

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evin bahçesinde 30 kök Hint keneviri ele geçirilirken, ikamette ise 25 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Evinin bahçesinde çiçek yerine kenevir yetiştirmiş
İHA

25.08.2021, 16:45

Alınan bilgiye göre, Salihli'nin Kemer Mahallesi'nde A.C.'nin (59) evinin bahçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi, JASAT Timi ve İstihbarat ile Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından A.C.'nin bahçesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda boyları 30 santimetre ile 1 arasında değişen 30 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 20-25 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli A.C. gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevirler ise imha edildi.

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