Manisa Akhisar'da 3+1 daire icradan satılıktır. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri de belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.
Akhisar'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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