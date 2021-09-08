Liseli Songül yine kayıplara karıştı

MANISA'DA Mart ayında ortadan kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Songül Yoluk (16), yine kayboldu. 18 Ağustos'tan bu yana kayıp olan genç kızın İzmir'in Basmane semtindeki bir iş yerinin güvenlik kemarasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkarken, ailesi çocuklarının bulunmasını istedi. Songül Yoluk'un babası inşaat işçisi Tacettin Yoluk (50), "Buradan kızıma sesleniyorum. Lütfen, ne olur, Allah rızası için evine gel. Her şeyimizi bıraktık, gece-gündüz İzmir'de seni arıyoruz. Senin hayatından endişe ediyoruz. Duyuyorsan lütfen evine gel. Kendine de bize de bu acıyı yaşatma" dedi.

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