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Haberler Manisa Manisa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

Manisa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, iş insanlarını telefonla arayıp kendilerini “Cengiz Ergün'ün Özel Kalem Müdürü” olarak tanıtan kişi ya da kişilerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım topladıkları bahanesiyle para talebinde bulundukları ve bu tür kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

10.09.2021, 18:05

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iş insanlarını hedef alan dolandırıcılara karşı Manisalıları uyardı. Konu ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Son günlerde bazı kişi ya da kişilerin Manisa'da faaliyet gösteren iş insanlarını telefonla arayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Özel Kalem Müdürüyüm. Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamları var. İhtiyaç sahibi öğrenciler için yardım topluyoruz' bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştığı yönünde şikayetler gelmektedir. İş insanlarımız başta olmak üzere Manisalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına bu tür art niyetli kimselere itibar etmemelerini ve bu tür taleplerde bulunan şahısları emniyet güçlerine bildirmelerini rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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