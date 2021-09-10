Haberler Manisa Manisa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

Manisa Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, iş insanlarını telefonla arayıp kendilerini “Cengiz Ergün'ün Özel Kalem Müdürü” olarak tanıtan kişi ya da kişilerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım topladıkları bahanesiyle para talebinde bulundukları ve bu tür kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

10.09.2021, 18:05