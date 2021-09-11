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Haberler Manisa Tren yaklaşık 300 metre sürüklendi! Yaşlı adam otomobilden sağ çıktı

Tren yaklaşık 300 metre sürüklendi! Yaşlı adam otomobilden sağ çıktı

Son dakika... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarparak yaklaşık 150 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Tren yaklaşık 300 metre sürüklendi! Yaşlı adam otomobilden sağ çıktı
İHA

11.09.2021, 13:50

Manisa'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin 77 yaşındaki sürücüsü yaralandı.



Manisa'da yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi mevkiinde hemzemin geçitte Osman Dilek (77) idaresindeki 45 AV 717 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Trenin çarpması sonucu yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta sıkışan Dilek, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan demiryolu, otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.



Öte yandan, kazayı gören bir vatandaş, tren geldiği sırada bariyerlerin kapalı olduğunu, aracın buna rağmen geçtiğini ifade ederek, kazanın meydana geldiğini söyledi. Vatandaş, kaza sonrası araçtan çıkarılan yaralının sağlık durumunun da gördüğü kadarıyla iyi olduğunu belirtti.

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