Yüzme antrenörü Buse’ye son veda

NEVŞEHİR-AKSARAY yolundaki Ağıllı köyü yakınlarında, 8 Eylül'de otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Buse Görer'in (24) cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Buse Görer'in Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra özel kurslarda antrenör olarak görev yaptığı öğrenildi.

■ CÜNEYT HASÇELİK