MANİSA Turgutlu'da direksiyon başında telefonuyla uğraşınca yoldan çıkarak bariyerleri aşan kamyonet galericiler sitesine uçtu. Hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Turgutlu E-96 Karayolu Avşar Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ankara'dan İzmir istikametine seyir halinde olan F.C.A. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce bariyerlere çarpan araç daha sonra galericiler sitesine uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan F.C.A. (39), D.P. (57), M.A.A. (34) yaralandı.
■ İLKER UYAR
Yoldan çıkan otomobil site bahçesine uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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