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Haberler Manisa Husumetliler sokakta çatıştı: 4 yaralı

Husumetliler sokakta çatıştı: 4 yaralı

Husumetliler sokakta çatıştı: 4 yaralı

16.9.2021

MANİSA Salihli'de aralarında husumet olan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından 2 grup pompalı tüfeklerle birbirine ateş etti. Olayda S.Ç. ile yoldan geçen Müslüm C.(25), Cengiz G.(65) ve M.Ali K.(15) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

■ EMRE SAÇLI

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