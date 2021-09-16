MANİSA Salihli'de aralarında husumet olan iki grup sokak ortasında karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından 2 grup pompalı tüfeklerle birbirine ateş etti. Olayda S.Ç. ile yoldan geçen Müslüm C.(25), Cengiz G.(65) ve M.Ali K.(15) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
■ EMRE SAÇLI
Husumetliler sokakta çatıştı: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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