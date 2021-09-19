Maske karşıtı kadın otobüsü karıştırdı

MANİSA'DA halk otobüsünde maske takmayan kadın polis tarafından otobüsten indirildi. Olay, Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Kuşlubahçe Mahallesi'nden otobüse maskesiz binen kadın yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yolcuların uyarılarına 'kimse bana maske taktıramaz' diye cevap veren kadına otobüsteki diğer yolcular tepki gösterdi. Otobüs şoförü maske takmayan yolcunun otobüsten inmesini istedi. Ancak kadın bunu kabul etmedi. Bunun üzerine sürücü, polise haber verdi. Polis, kadın yolcunun aşağıya inmesini istedi. Uyarılara aldırış etmeyen kadın polis tarafından zorla otobüsten aşağıya indirdi.

■ SERKAN ÖZCAN