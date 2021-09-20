‘Oğlumu uyuşturucu vererek öldürdüler’

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dere kenarında ölü olarak bulunan 18 yaşındaki Mert Erkan'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçerken, genç çocuğun babası oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia etti. Oğlu Mert'in görmemesi gereken bir olaya tanık olduğu için öldürüldüğünü söyleyen gözü yaşlı baba Arif Ali Erkan, "Oğluma zorla uyuşturucu vererek öldürdüler. Katillerinin peşini bırakmayacağım" dedi. Olay, Manisa'nın Aksihar ilçesi Seyitahmet Mahallesi Deliçay mevkiinde 15 Eylül günü saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Deliçay mevkiinden misafirlikten dönen bir aile, yerde yatan bir kişi görmesi üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 18 yaşındaki Mert Erkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı.



BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis yaptığı kimlik tespitinin ardından evlerine 300 metre uzaklıkta ölü olarak bulunan Mert Erkan'ın ailesine haber verdi. Olay yerine gelen baba Arif Ali Erkan, yerde yatan cesedin oğlu Mert Ekran'a ait olduğunu görmesiyle sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri baba Erkan'ı hastaneye kaldırırken, oğlu Mert Erkan'ın cesedini ise Akhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.





ÇELİŞKİLİ İFADELER

Acılı baba oğlunun cesedi üzerinde hiçbir yara, darp izine rastlanılmadığını ve hastalığının da bulunmadığını söyledi. Oğlunun ölümünün kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçtiğini belirten baba Erkan, "Polis olay sonrasında oğlumun birkaç arkadaşını gözaltına almış. Ancak hepsi birbirinden çelişkili ifadeler vermiş. Bu ifadeler de beni çelişkiye düşürdü. Kesinlikle benim oğlum o gece görmemesi gereken bir olay gördü. Bunun için de oğlumu öldürüp yol kenarına attılar. Vücudunda yara ve darp izi olmadığına göre aşırı dozda uyuşturucu vererek öldürdüler" diye konuştu.



MERT'İN KANI YERDE KALMASIN

EŞİ Havva Erkan'ı 2010 yılında kanserden kaybeden, 3 çocuğuyla birlikte kalan ve şimdi de oğlu Mert'i cinayete kurban verdiğini iddia eden baba Erkan, "Eşimin ölümünden sonra çocuklarımı gözüm gibi bakıyordum. Onlara hem babalık hem de annelik yapıyordum. Eşimin ölümünden sonra oğlumu da kaybetmek beni kahretti. Yetkililerden tek isteğim, oğlumun katili kimse hemen bulunsun. Mert'imin kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ