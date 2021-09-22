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Haberler Manisa Dedelerin dedesinden nasihat: Sağlıklı beslen mutlu ol

Dedelerin dedesinden nasihat: Sağlıklı beslen mutlu ol

Dedelerin dedesinden nasihat: Sağlıklı beslen mutlu ol

22.9.2021

Salihli'de yaşayan 107 yaşındaki Bektaş Ergül, uzun yaşamının sırrının beslenmesine dikkat etmesinden ve yaptığı her işten mutluluk duymasının olduğunu söyledi. 2 yıl önce Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1'incisi düzenlenen Yaşlılık Şurasına katılan ve Manisa'nın en yaşlısı Bektaş Ergül, Ankara'daki törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Manisa üzümü hediye etmiş, 105 yaşında ilk kez de uçağa binmişti. Salihli'nin Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk, 61 torunu bulunan Bektaş Ergül, yıllara adeta meydan okuyor. Torunun torunlarını gören 107 yaşındaki Ergül, uzun yıllar sağlıklı yaşamasını beslenmesine ve mutlu yaşamasına borçlu olduğunu söyledi. Yemek ayrımı yapmadan tüm yemekleri yediğini dile getiren Ergül, ayrıca ömrü boyunca sigara ve alkol kullanmadığını da belirtti.


105 yaşındayken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Asırlık Çınar" plaketi alan Bektaş, Başkan Erdoğan'ı alnından öpmüştü.

■ EMRE SAÇLI

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