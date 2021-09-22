Manisa’da 29 firmaya 700 milyonluk yatırım tesviki

Manisa'da yılın ilk 7 ayında 29 işletmeye 700 milyon lirayı aşkın yatırım teşviki verildi. Çoğunluğu yeni kurulan şirketlere sağlanan teşvikler sayesinde 1100 kişiye ek istihdam sağlandı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın yetkili olduğu TR33 bölgesindeki Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde sadece Temmuz ayında teşvik verilen işletme sayısı 10 olarak kayıtlara geçti. Bu işletmelerin toplam sabit yatırım tutarı ise 285 milyon lirayı aştı. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Manisa'nın yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, "Kent gelecek yıllarda daha da öne çıkacaktır" diye konuştu.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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