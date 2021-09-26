Sahipli köpekler artık sokaga terk edilemeyecek

MANİSA İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız'ın katıldığı programda, Şef isimli Golden Retriever ırkı köpeğe mikroçip takılmasıyla birlikte sahipli köpeklere mikroçip uygulaması başlamış oldu. Cüneyt Koşanoğlu'na ait köpeğe mikroçip takıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) köpeğin mikroçip numarası, hayvan sahibi bilgileri ve hayvana ait bilgiler kaydedildi. Tek tip kullanılacak turkuaz renkli pasaport tanzim edilerek sevimli köpek sahibine teslim edildi. Bu uygulama ile köpeklerin sokağa terk edilmesinin önüne geçilerek, mikroçip takılan hayvanın tüm geçmişi tek bir sistem üzerinden takip edilebilecek.

CÜNEYT HASÇELİK