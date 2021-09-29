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Manisa'da mucize kurtuluş! İkiye bölünen traktörden sağ çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, traktör iki parçaya bölünürken, traktör sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.