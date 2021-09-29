TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Manisa İl Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu'nda il temsilcisi İbrahim Çelik, görevi Osman Güreser'e teslim etti. Manisa Kültür Merkezi'nde gerçekleşen genel kurula TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da katıldı. T İl Temsilcisi İbrahim Çelik, TÜGVA'yı 13 ilçede 100'den fazla ortaokul ve lisede binlerce gence ulaştırdıklarını söyledi.
■ CÜNEYT HASÇELİK
TÜGVA Manisa bayrağı Güreser’e teslim etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.