TÜGVA Manisa bayrağı Güreser’e teslim etti

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Manisa İl Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu'nda il temsilcisi İbrahim Çelik, görevi Osman Güreser'e teslim etti. Manisa Kültür Merkezi'nde gerçekleşen genel kurula TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da katıldı. T İl Temsilcisi İbrahim Çelik, TÜGVA'yı 13 ilçede 100'den fazla ortaokul ve lisede binlerce gence ulaştırdıklarını söyledi.

■ CÜNEYT HASÇELİK