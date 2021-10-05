  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Ormanı yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Ormanı yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan ormanlık arazide kasten yangın çıkaran bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ormanı yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı
İHA

05.10.2021, 17:23

Yangın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi Taşarası mevkiinde meydana geldi. Ormanlık bölgeye yakın bir arazide alevlerin yükselmesi sonucu bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Mera alanında zarar meydana getiren yangınla ilgili çalışma başlatan Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili yaptığı araştırmada yangını B.T. isimli bir şahsın çıkardığını tespit etti. Gözaltına alınan B.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ormanı yakmaya çalışan şahıs gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.