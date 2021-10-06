Aşısız anne bebeği Sevda’yı göremedi

MANİSA'DA 7 aylık hamileyken korona virüse yakalanan ve yaklaşık 40 gün entübe olarak Manisa Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen Sevgi Ünlü (29) hamileliğinin 8. ayında hayatını kaybetti. Bebeğine zarar gelir korkusu ile korona virüs aşısı olmayan Sevgi Ünlü'nün bebeği ise 8 aylıkken sezaryenle alındı.

Bebeğini göremeden hayata gözlerini yuman Sevgi Ünlü'nün sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kız bebeğine Sevda ismi verildi. Geride 3 yaşında Erol isminde erkek çocuk ve yeni doğan kızı Sevda ile acılı bir eş bırakan Sevgi Ünlü için evinin önünde lokma hayrı yapıldı. Sevgi Ünlü'nün eşi Talat Ünlü ve annesi Ayşe Arslan yaşadıkları acının tarifi olmadığını belirtirken tüm hamilelere aşı olmaları çağrısında bulundu.

"ZARAR GELİR DİYE"

TALAT Ünlü, "Kızım iyi yaşıyor Allah'a şükür. Hamile kadınlara sesleniyorum evden dışarı çıkmasınlar. Biz yandık onlar yanmasın. Eşim bebeğe zarar geleceği korkusuyla aşı olmadı. Aşı vurulsak belki böyle olmazdı" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK