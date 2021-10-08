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Manisa'da kahreden son! Silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk...

Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen kahreden olayda silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da kahreden son! Silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk...

08.10.2021, 20:48 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021, 20:57

Manisa'nın Gördes ilçesinde silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Benlieli mahallesi Maka mevkiinde işçi olarak çalışan H.İ.Y (34), S.D'ye (36) ait tarlada traktörle mısır silajı toplarken S.D'nin 3 yaşındaki oğlu E.D silaj makinesine kapıldı.

3 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

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