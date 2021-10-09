Merdiven ön camdan girdi! Yolda dehşeti yaşadılar: 2’si çocuk, 5 yaralı

Kaza Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.G. idaresindeki 35 ABB 921 plakalı otomobil, Mütevelli Mahallesi yolu üzerinde ilerlediği sırada, A.U. yönetimindeki 45 YB 043 plakalı otomobilin üzerinde bulunan merdiven kayarak otomobilin ön camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü E.G. ile eşi D.G., yengesi N.Y. ile yeğenleri H.Y. ile A.H.Y yaralandı.





Yaralılar haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Öte yandan sürücülerden A.U.'nun yapılan alkol kontrollünde, 0,55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.