  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Otomobile çarpan motosikletli can verdi

Otomobile çarpan motosikletli can verdi

Otomobile çarpan motosikletli can verdi

10.10.2021

MANİSA Ahmetli'de, otomobile çarpan 60 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. İzmir-Ankara Karayolu Yaraşlı Mahallesi mevkisinde, Ali Akca'nın (60) kullandığı plakasız motosiklet, emniyet şeridinde duran ve şoför koltuğunda H.Y'nin (63) bulunduğu otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Akca kurtarılamadı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobile çarpan motosikletli can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.