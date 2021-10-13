Tarzan’ın torunları Spil yolunda yürüdü

MANISA Kent Konseyi, şehri tanıtacak projelerine devam ediyor. Konsey Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetimi, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine Spil Dağı Milli Parkı ve Manisa Tarzanı'nı tanıtmak için 'Tarzanın Torunları Spil Yolunda' yürüyüşü düzenledi.
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