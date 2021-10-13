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Haberler Manisa Tarzan’ın torunları Spil yolunda yürüdü

Tarzan’ın torunları Spil yolunda yürüdü

Tarzan’ın torunları Spil yolunda yürüdü

13.10.2021

MANISA Kent Konseyi, şehri tanıtacak projelerine devam ediyor. Konsey Başkanı Ahmet Karadağ ve yönetimi, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine Spil Dağı Milli Parkı ve Manisa Tarzanı'nı tanıtmak için 'Tarzanın Torunları Spil Yolunda' yürüyüşü düzenledi.
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