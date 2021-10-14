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Manisa'da feci kaza! Ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet, refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kamyonette bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.