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Manisa'da feci kaza! Ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet, refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kamyonette bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Manisa’da feci kaza! Ağaca ve direğe çarpan kamyonetteki 2 kişi...
AA

14.10.2021, 09:40

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi. Çağlar Baltalı idaresindeki 45 KF 414 plakalı kamyonet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Baltalı ve araçtaki Recep Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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