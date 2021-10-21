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Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2 kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.