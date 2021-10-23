Manisa’da engelli gence temsili "asker eğlencesi" düzenlendiEngelli Anıl Yusuf’un hayali gerçek oldu

Salihli'nin Yenipazar Mahallesi'nde yaşayan Fadime ve Mustafa Ali Kaya çiftinin, askere gitmek isteyen zihinsel engelli oğulları Anıl Yusuf Kaya'nın(21) hayalini mahalle muhtarı Züleyha Buğurcu gerçekleştirdi. Mahalle muhtarı Buğurcu, zihinsel genç için mahallenin etkinlik salonunda temsili asker eğlencesi düzenledi.

Asker kıyafeti giydirilen ve çakı gibi asker olan Anıl Yusuf Kaya'ya asker kınası da yakıldı. Oğlunun asker kınası yakıldığını gören anne Fadime Kaya gözyaşlarına hakim olamadı. Anıl Kaya'da asker selamı vererek, eğlencesine katılanlara teşekkür etti.

Asker olmayı çok isteyen Anıl Yusuf Kaya'nın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mahalle Muhtarı Züleyha Buğurcu "Bizde gencimize temsili de olsa böyle bir eğlence düzenleyerek, onun mutlu olmasını istedik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Askere gitmek isteyen zihinsel engelli gencin temsili asker eğlencesine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve Merkez Karakol Komutanı Teğmen Fatih Çiçek ile askerler katıldı.