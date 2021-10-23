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Haberler Manisa Manisa’da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Manisa’da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen H.H. tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı
AA

23.10.2021, 14:44

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Suriye uyruklu H.H. ile sosyal medyada PKK/KCK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği öne sürülen S.Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen H.H. tutuklandı, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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