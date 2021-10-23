  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Münire bebek artık gülüyor

Münire bebek artık gülüyor

Münire bebek artık gülüyor

23.10.2021

MANİSA'DA 4 yıl önce evlenen Yunus ve Arzu İpek çifti, kızları Münire'nin başının arkasında doğduktan 6 ay sonra şişlik fark etti. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne başvuran ailenin bebeklerini Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz muayene etti. O dönem nohut tanesi büyüklüğünde olan tümörü tespit eden Temiz, bebeği takibe alarak ileri bir tarihe randevu verdi.

AZ GÖRÜNEN BİR VAKA
YAKLAŞIK 4 ay içinde Münire'nin ensesindeki tümör büyümeye başlayınca Prof. Dr. Temiz, Münire'nin ameliyat olmasına karar verdi. Ameliyata alınan minik Münire, başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Kitle çok hızlı büyüyünce ameliyat kararı verdiklerini anlatan Prof. Dr. Cüneyt Temiz, "Yaklaşık 4 saat sürdü. Hastamızda ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntı gelişmedi. Çok büyük bir kitle, literatürde az görünen bir vaka olması nedeniyle ilginç olduğunu düşünüyoruz. 14 santimetre büyüklüğünde, 700 gram ağırlığında bir tümördü" dedi.

ÇOCUKLARININ kafasında fark ettikleri tümörün çok hızlı büyüdüğünü anlatan anne Arzu İpek, "Doktorlar başarılı bir operasyonla çocuğumu kurtardı. Şu an durumu gayet iyi" derken, baba Yunus İpek de, "Çocuğum büyüdükçe stres fazlalaştı. Kafasındaki şişliği görünce çok korkmuştuk. Çok şükür sağlığına kavuştu" diye konuştu.

■ NERMİN UÇTU

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Münire bebek artık gülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.