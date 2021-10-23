Münire bebek artık gülüyor

MANİSA'DA 4 yıl önce evlenen Yunus ve Arzu İpek çifti, kızları Münire'nin başının arkasında doğduktan 6 ay sonra şişlik fark etti. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne başvuran ailenin bebeklerini Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz muayene etti. O dönem nohut tanesi büyüklüğünde olan tümörü tespit eden Temiz, bebeği takibe alarak ileri bir tarihe randevu verdi.



AZ GÖRÜNEN BİR VAKA

YAKLAŞIK 4 ay içinde Münire'nin ensesindeki tümör büyümeye başlayınca Prof. Dr. Temiz, Münire'nin ameliyat olmasına karar verdi. Ameliyata alınan minik Münire, başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Kitle çok hızlı büyüyünce ameliyat kararı verdiklerini anlatan Prof. Dr. Cüneyt Temiz, "Yaklaşık 4 saat sürdü. Hastamızda ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntı gelişmedi. Çok büyük bir kitle, literatürde az görünen bir vaka olması nedeniyle ilginç olduğunu düşünüyoruz. 14 santimetre büyüklüğünde, 700 gram ağırlığında bir tümördü" dedi.



ÇOCUKLARININ kafasında fark ettikleri tümörün çok hızlı büyüdüğünü anlatan anne Arzu İpek, "Doktorlar başarılı bir operasyonla çocuğumu kurtardı. Şu an durumu gayet iyi" derken, baba Yunus İpek de, "Çocuğum büyüdükçe stres fazlalaştı. Kafasındaki şişliği görünce çok korkmuştuk. Çok şükür sağlığına kavuştu" diye konuştu.

■ NERMİN UÇTU