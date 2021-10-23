Turgutlu’daki vahşi cinayette kan donduran itiraflar

Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının Şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu. Kayıp başvurusunun ardından güvenlik güçleri Mehmet Karahan'ın bulunması için çalışmalarına devam ederken, Manisa'da bir tarlada bulunan erkek kafatasının Karahan'a ait olduğu iddia edildi. 'DJ Gezgin' lakaplı Mehmet Karahan'ın kuzeninden alınan kan örneğiyle yapılacak DNA testi ile kafatasının Karahan'a ait olup olmadığı netleşecek.

AÇLIKTAN ÖLDÜ

Atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan abla Fatma Karadağ, akıllara durgunluk veren itiraflarda bulundu. Karahan'ın cinayete kurban gittiği iddiasını güçlendiren abla Karadağ, kardeşinin sevgilisi Cemal Durmaz tarafından Olayla ilgili bildiklerini anlatan Karadağ, kocasından kaçarak birlikte yaşadığı sevgilisi Cemal Durmaz'ın kardeşini döverek öldürdüğünü ve cesetle günlerce beraber kaldığını belirterek, "Her şeyi Cemal yaptı. Erkek kardeşim dövüldükten sonra uzun süre komada kaldı. Daha sonra Cemal, kardeşimi tuvalete oturtup ölüme terk etti. Öleceğini anlayınca suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Çenesi kırıldığı için kardeşim günlerce yemek yiyemedi, aç kaldı. Bir süre sonra da öldü. Öldükten sonra cesedi tuvalete oturttu. Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk. Kokmasın diye de parfüm sıkıyorduk" dedi.



'TUTSAKTIM' DİYEN ABLA 568 KEZ HASTANEYE GİTMİŞ

FATMA Karadağ'ın tutsak olduğu ve bu yüzden kimseden yardım isteyemediği iddiasının da gerçek olmadığı ortaya çıktı. Herhangi bir hastalığı olmadığı halde dolandırıcılık faaliyetleri için hastaneye gittiği belirlenen Karadağ'ın, 6 yıl içerisinde 4 farklı şehirde toplam 568 kere 32 farklı uzmanlık bölümüne muayene olduğu tespit edildi.

KAZIM YÖRÜKÇE